Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) обратилось к президенту Владимира Зеленского по поводу закона об игорном бизнесе, заявив о коррупционных рисках и невозможность его реализации.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Как сообщалось ранее, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

НАПК направило президенту письмо, в котором выразило свои замечания по закону. В своем письме агентство отметило, что закон содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу.

Коррупционные риски

Позиция агентства основывается на результатах антикоррупционной экспертизы законопроекта, результаты которой были обнародованы в июне.

НАПК отмечает, что было обнаружено более двух десятков существенных коррупционных рисков, среди которых:

Процедура формирования состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей противоречит Конституции Украины, а необходимое количество ее членов для принятия решений четко не определена. Широкие дискреционные полномочия Комиссии (возможность действовать по своему усмотрению) при определении перечня субъектов хозяйствования, которые будут осуществлять сертификацию и инспектирования игрового оборудования, могут привести к субъективным решениям ее членов и формирования коррупционных практик. Введение новых разрешений без внесения изменений в Закон Украины “О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности” может привести к злоупотреблениям при осуществлении государственного надзора (контроля). Основания для получения и аннулирования лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр четко не определены. Поэтому Комиссия сможет злоупотреблять полномочиями и предоставлять лицензии избранным предприятиям. Процедура внесения платы за выдачу лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр является противоречивой, поскольку предусматривает два варианта ее внесения, которые исключают друг друга. Применяя эти взаимоисключающие нормы по своему усмотрению, Комиссия сможет “подыгрывать” нужным участникам рынка.

Противоречия в законе

В агентстве уверяют, что закон не может быть реализован, поскольку в его тексте есть взаимоисключающие положения:

в одном положении говорится, что кандидатуры для назначения на должности Председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета Министров вносит Премьер-министр;

другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабинета Министров вносятся Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

О коррупционных рисках и противоречия НАПК информировало парламент, однако рекомендации по их устранению не были учтены. Агентство надеется, что президент после обращения инициирует необходимые изменения.