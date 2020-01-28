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Назначен новый директор Фонда соцстрахования

Кабинетом министров назначен новый директор Фонда социального страхования. Им стала Елена Дума.

Вторник, 28 января 2020, 18:13

Об этом сообщается в соответствующем распоряжении Кабинета министров.

По информации из электронных деклараций, в 2019 году Елена Дума занимала пост главы Департамента управления имуществом и связей с общественностью в Министерстве энергетики и окружающей среды Украины.

Помимо того, Дума занимает руководящие должности в нескольких общественных организациях, среди которых федерации профсоюзов Украины “Профсоюзный наступ”, Всеукраинский профсоюз “Ридна земля” и Всеукраинский профсоюз участников боевых действий.

Как известно, Кабинет министров на заседании 24 января назначил исполняющим обязанности главы ПАО “Одесский припортовый завод” (ОПЗ) Николая Синицу.

С 2016 по 2019 год Синица возглавлял ГП “Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие”.

Также Синица владеет торговой маркой “Два Гуся”.

Напомним, в августе 2019-го года “Одесский припортовый завод”, полностью остановленный в 2018 году, возобновил производство. В сентябре текущего года Кабинет Министров Украины определил советника по приватизации ОПЗ. Им стала американская компания Pericles Global Advisory LLC. За помощь в приватизации ОПЗ компания получит порядка $855 тысяч и 1,74%  суммы, за которую завод будет приобретен.

Теги: Фонд соцстрахования, Кабмин, назначение

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