Назначен новый директор Фонда соцстрахования

Об этом сообщается в соответствующем распоряжении Кабинета министров.
По информации из электронных деклараций, в 2019 году Елена Дума занимала пост главы Департамента управления имуществом и связей с общественностью в Министерстве энергетики и окружающей среды Украины.
Помимо того, Дума занимает руководящие должности в нескольких общественных организациях, среди которых федерации профсоюзов Украины “Профсоюзный наступ”, Всеукраинский профсоюз “Ридна земля” и Всеукраинский профсоюз участников боевых действий.
Как известно, Кабинет министров на заседании 24 января назначил исполняющим обязанности главы ПАО “Одесский припортовый завод” (ОПЗ) Николая Синицу.
С 2016 по 2019 год Синица возглавлял ГП “Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие”.
Также Синица владеет торговой маркой “Два Гуся”.
Напомним, в августе 2019-го года “Одесский припортовый завод”, полностью остановленный в 2018 году, возобновил производство. В сентябре текущего года Кабинет Министров Украины определил советника по приватизации ОПЗ. Им стала американская компания Pericles Global Advisory LLC. За помощь в приватизации ОПЗ компания получит порядка $855 тысяч и 1,74% суммы, за которую завод будет приобретен.
- Накануне первый заместитель директора “Одесского припортового завода” Николай Щуриков рассказал о начале новой волны интриг относительно ОПЗ уже под руководством нового председателя Фонда госимущества.