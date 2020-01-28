Назначен новый директор Фонда соцстрахования

Об этом сообщается в соответствующем распоряжении Кабинета министров.

По информации из электронных деклараций, в 2019 году Елена Дума занимала пост главы Департамента управления имуществом и связей с общественностью в Министерстве энергетики и окружающей среды Украины.

Помимо того, Дума занимает руководящие должности в нескольких общественных организациях, среди которых федерации профсоюзов Украины “Профсоюзный наступ”, Всеукраинский профсоюз “Ридна земля” и Всеукраинский профсоюз участников боевых действий.