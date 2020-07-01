Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры области.

Отмечается что сегодня состоялось представление Бутовича на посту прокурора Винницкой области.

Представляя нового руководителя заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов отметил, что в регионе уровень преступности меньше общегосударственного, однако есть ряд негативных тенденций. В частности, достаточно высокой остается преступность среди несовершеннолетних.

“Надеюсь, что область улучшит результаты, а люди будут чувствовать себя защищенными. Новый прокурор области зарекомендовал себя как опытный прокурор, руководитель и профессионал”, – добавил Мамедов.

Александр Бутович родился 23 марта 1973 года. В органах прокуратуры работает с 1998 года. С августа 2016 занимал должность заместителя прокурора Черниговской области.

До назначения занимал должность начальника Департамента надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах, других мер принудительного характера в местах несвободы, а также пробации, Офиса генпрокурора.

Ранее прокуратуру Винницкой области возглавлял Константин Меримерин. Его назначили в декабре прошлого года. В органах прокуратуры он работал с 2007 года. До того, как стал прокурором Винницкой области Меримерин был руководителем местной прокуратуры Одесской области.