Об этом сказано в постановлении правительства.
“Назначить Калашника Сергея Васильевича главой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения с даты начала фактического исполнения ним должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда соответственно законодательству, установив испытание сроком в три месяца”, – говорится в документе.
Сообщается, что ранее, с марта 2019 года Калашник исполнял обязанности гендиректора Чернобыльской атомной электростанции. До этого он работал заместителем главы проекта по строительству нового безопасного конфайнмента “НОВАРКА” (изоляционное арочное сооружение над 4-м энергоблоком ЧАЭС, разрушенным во время аварии в 1986 году).
Напомним, что 4 апреля днем ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
Спасатели заявили, что трудность тушения состоит в повышенном радиационном фоне на отдельных участках.
По состоянию на 7 апреля, по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, огонь прошел около 35 га земли.
- Основными причинами возгорания в агентстве называют: пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области; короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.
- 9 апреля правоохранители вручили подозрение 27-летнему злоумышленнику, который ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. По его вине огнем было уничтожено 5 га Котовского лесничества, рассказали в Нацполиции.
- В результате пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС были причинены убытки в размере десятков миллионов гривен.