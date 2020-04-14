Об этом сказано в постановлении правительства.

“Назначить Калашника Сергея Васильевича главой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения с даты начала фактического исполнения ним должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда соответственно законодательству, установив испытание сроком в три месяца”, – говорится в документе.

Сообщается, что ранее, с марта 2019 года Калашник исполнял обязанности гендиректора Чернобыльской атомной электростанции. До этого он работал заместителем главы проекта по строительству нового безопасного конфайнмента “НОВАРКА” (изоляционное арочное сооружение над 4-м энергоблоком ЧАЭС, разрушенным во время аварии в 1986 году).

Напомним, что 4 апреля днем ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Спасатели заявили, что трудность тушения состоит в повышенном радиационном фоне на отдельных участках.

По состоянию на 7 апреля, по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, огонь прошел около 35 га земли.