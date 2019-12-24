Личный адвокат американского президента Рудольф Джулиани заявил, что финансист и миллионер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, включая Мари Йованович.

Об этом сообщает американский журнал New York.

Джулиани сделал такое заявление после того, как вернулся в США из Украины. В интервью журналу он сказал, что именно Сорос “контролировал Йованович”.

“Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР”, – сказал Джулиани.

Адвокат не хотел слышать в ответ о том, что такая версия не совсем правдоподобна.

“Не говорите мне, что я антисемит, если я против него. Сорос вряд ли еврей. Я больше еврей, чем Сорос. Он лобировал восьмерых анархистских прокуроров в Соединенных Штатах. Он ужасный человек”, – сказал он.

Джулиани считает, что Сорос ведет против него тайную войну, приказывая подконтрольным ему СМИ “печатать ложь о нем”.