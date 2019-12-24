Об этом сообщает американский журнал New York.
Джулиани сделал такое заявление после того, как вернулся в США из Украины. В интервью журналу он сказал, что именно Сорос “контролировал Йованович”.
“Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР”, – сказал Джулиани.
Адвокат не хотел слышать в ответ о том, что такая версия не совсем правдоподобна.
“Не говорите мне, что я антисемит, если я против него. Сорос вряд ли еврей. Я больше еврей, чем Сорос. Он лобировал восьмерых анархистских прокуроров в Соединенных Штатах. Он ужасный человек”, – сказал он.
Джулиани считает, что Сорос ведет против него тайную войну, приказывая подконтрольным ему СМИ “печатать ложь о нем”.
- Ранее сообщалось, что личный адвокат Президента США Руди Джулиани посетил Европу, чтобы встретиться с бывшими генпрокурорами Украины, занимавшими “делом Байдена”.
- Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встречался с Рудольфом Джулиани, личным адвокатом американского президента Дональда Трампа, для записи документального фильма.
- Джулиани заявил о том, что у него есть доказательства причастности экс-вице-президента США Джо Байдена к коррупции в Украине и он готов их предоставить.