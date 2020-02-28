Об этом Арахамия заявил в онлайн-трансляции ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
По словам главы президентской фракции, в связи с эпидемией коронавируса есть вероятность экономического кризиса и необходимо “усилить” Кабинет Министров, сделав ряд кадровых решений.
“Есть такие условия, что приближается экономический кризис, есть признаки, из-за коронавируса. Нужно Кабмин превратить в штаб. Чтобы он стал штабом, нужно сделать несколько кадровых решений, в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать более оперативным и опытным. Кого-то привлечь и кого-то исключить, в том числе”, — сказал Арахамия.
При этом Арахамия сообщил, что знает, о ком идет речь, но не будет сообщать фамилии, чтобы “не подставлять человека”. На уточняющий вопрос о том, имеется ли в виду замена Алексея Гончарука на посту премьер-министра Сергеем Тигипко, Арахамия ответил отрицательно.
“Нет, этого не будет”, — сказал он.
Помимо этого, по словам главы “СН”, необходимость проведения внеочередной сессии обусловлена тем, что парламент заблокирован рассмотрением правок к законопроекту об открытии рынка сельско-хозяйственных земель.
“Парламент три недели не работает в штатном режиме “благодаря” тому, что ОПЗЖ заблокировала работу парламента правками по законопроекту о земле, которые уже не правки, а просто сгенерированные тексты, но мы должны сидеть в Раде и это слушать. … У нас есть несколько законов про оборону, они уже три недели подряд в повестке дня, и мы не можем их рассмотреть. … И далее третья причина — шесть месяцев, весна пришла, посадок нет. Нам надо заслушать отчет правоохранительных органов”, — отметил Арахамия.
Как сообщалось ранее, 4 марта Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание по требованию Президента Украины Владимира Зеленского. Известно, что Президент Владимир Зеленский попросил внести в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады вопросы касательно Кабинета Министров.
- Ранее появилась информация, что Сергей Тигипко может возглавить Кабинет Министров Украины вместо Алексея Гончарука. Информацию о том, что Владимир Зеленский действительно рассматривает кандидатуру Тигипко на должность премьера, подтвердили #Буквам собеседники в окружении президента и его партии.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в комментарии журналистам, что встречался с бывшим заместителем председателя “Партии регионов“ Сергеем Тигипко. “Я действительно со многими сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда”, – отметил он, не уточнив деталей.
- Сам Алексей Гончарук опроверг сообщения о своей отставке и назначении на должность Сергея Тигипко.