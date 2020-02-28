На инициированном Президентом Владимиром Зеленским внеочередном заседании парламента 4 марта не будет решаться вопрос о назначении Сергея Тигипко премьер-министром.

Об этом Арахамия заявил в онлайн-трансляции ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

По словам главы президентской фракции, в связи с эпидемией коронавируса есть вероятность экономического кризиса и необходимо “усилить” Кабинет Министров, сделав ряд кадровых решений.

“Есть такие условия, что приближается экономический кризис, есть признаки, из-за коронавируса. Нужно Кабмин превратить в штаб. Чтобы он стал штабом, нужно сделать несколько кадровых решений, в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать более оперативным и опытным. Кого-то привлечь и кого-то исключить, в том числе”, — сказал Арахамия.

При этом Арахамия сообщил, что знает, о ком идет речь, но не будет сообщать фамилии, чтобы “не подставлять человека”. На уточняющий вопрос о том, имеется ли в виду замена Алексея Гончарука на посту премьер-министра Сергеем Тигипко, Арахамия ответил отрицательно.

“Нет, этого не будет”, — сказал он.

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Помимо этого, по словам главы “СН”, необходимость проведения внеочередной сессии обусловлена тем, что парламент заблокирован рассмотрением правок к законопроекту об открытии рынка сельско-хозяйственных земель.

“Парламент три недели не работает в штатном режиме “благодаря” тому, что ОПЗЖ заблокировала работу парламента правками по законопроекту о земле, которые уже не правки, а просто сгенерированные тексты, но мы должны сидеть в Раде и это слушать. … У нас есть несколько законов про оборону, они уже три недели подряд в повестке дня, и мы не можем их рассмотреть. … И далее третья причина — шесть месяцев, весна пришла, посадок нет. Нам надо заслушать отчет правоохранительных органов”, — отметил Арахамия.

Как сообщалось ранее, 4 марта Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание по требованию Президента Украины Владимира Зеленского. Известно, что Президент Владимир Зеленский попросил внести в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады вопросы касательно Кабинета Министров.