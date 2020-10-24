Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

В общем Спелаккия родила пять щенков, четверо из них имеют белую шерсть, как и их мать. А щенок с необычным окрасом получил имя – Фисташка и в будущем будет помогать фермеру ухаживать за овцами.

Маллокчи отметил, что зеленый – это цвет надежды и удачи, а в 2020 году это особенно актуально.

Собака, рожденная с зеленым мехом, встречается очень редко. Считается, что это результат контакта щенка с зеленым пигментом биливердином в утробе матери.