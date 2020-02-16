Об этом сообщает Variety.

Роль матери певца Глэдис Пресли досталась Мэгги Джилленхол. Икону 60-х, жену Элвиса – Присциллу воплотит Оливия ДеДжонг.

Картина покажет жизнь короля рок-н-ролла с двух сторон – совсем юного Элвиса, который только начинает осуществлять свою мечту, и уже зрелого музыканта. Съемки начнутся весной 2020 года, о дате выхода пока ничего не известно.

Фото: VICKIE FLORES/EPA-EFE/SHUTTERSTOCK

Проектом занимается киностудия Warner Bros. Режиссерское кресло занял Баз Лурман, снявший такие фильмы, как “Великий Гэтсби” и “Мулен Руж”.

Съемки байопика стартовали в Австралии в начале этого года. Официального названия у фильма пока нет, но дата премьеры планируется на 1 октября 2021 года.

СПРАВКА. Элвис Пресли – американский певец и актер, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Родился в 1935 году, умер в августе 1977 года в Мемфисе. Пресли называют “королем рок-н-ролла”. Он популяризовал рок-н-ролл, хотя не был первым исполнителем этого жанра. Несмотря на смерть Пресли, его музыка продолжает регулярно выпускаться до настоящего времени, включая, помимо многочисленных сборников и переизданий, ранее не изданные записи. В целом в мире продано более 1 млрд экземпляров пластинок. Пресли — лауреат трех премий “Грэмми” (1968, 1973, 1975), один из первых музыкантов, включенных в “Зал славы рок-н-ролла”.