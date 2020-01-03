Авиакомпания Emirates Airlines (Дубай, ОАЭ) заняла первое место в рейтинге безопасности по результатам 2019 года.

Об этом сообщили в журнале Aero International.

Рейтинг подготовило бюро авиационной безопасности Гамбурга (Германия) JACDEC.

На первых позициях две компании ОАЭ: Emirates Airlines (95,48%) и Etihad Airways (95,21%).

Лидер рейтинга 2019 года, Finnair (Финляндия), теперь на четвертом месте. На третьей позиции Air Europa (Испания).

14 января будет опубликован полный вариант рейтинга из ста мировых компаний.

Также в сообщении сказано, что в результате авиакатастроф, которые произошли в 2019 году, во всем мире погибли 257 человек, при том, что в 2018 году этот показатель был в два раза выше.