Об этом сообщили в журнале Aero International.
Рейтинг подготовило бюро авиационной безопасности Гамбурга (Германия) JACDEC.
На первых позициях две компании ОАЭ: Emirates Airlines (95,48%) и Etihad Airways (95,21%).
Лидер рейтинга 2019 года, Finnair (Финляндия), теперь на четвертом месте. На третьей позиции Air Europa (Испания).
14 января будет опубликован полный вариант рейтинга из ста мировых компаний.
Также в сообщении сказано, что в результате авиакатастроф, которые произошли в 2019 году, во всем мире погибли 257 человек, при том, что в 2018 году этот показатель был в два раза выше.
- В августе прошлого года два легкомоторных самолета столкнулись во время тренировочных полетов в уезде Сучава в Румынии.