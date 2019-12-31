Соответствующее подсчеты провело издание Bloomberg.

По информации журналистов, стоимость биткоина — крупнейшего цифровой токена — с июля 2010 года увеличилась на 9 млн процентов.

“Выйдя из пепла финансового кризиса, биткоин был создан как обход банков и правительственных учреждениях, погрязших в величайшем бедствии на Уолл-стрит за последние десятилетия. … Но как только он ворвался в мейнстрим, он оказался самым успешным активом десятилетия”, — отмечают в Bloomberg.

Для сравнения, золото за этот же промежуток времени подорожало только 25%.

Напомним, биткоин был запущен человеком или группой лиц под ником Сатоши Накамото в Хэллоуин в 2008 году. Первая покупка за биткоины состоялась только спустя два года, когда кто-то использовал ее для покупки пиццы. Тогда она обошлась покупателю в 10 биткоинов. В июле 2010 года биткоин впервые резко подорожал — с 0,0008 до 0,08 доллара. В декабре 2017 курс биткоина достиг рекордной отметки в 20 тысяч долларов, что по сей день является исторический максимум стоимости криптовалюты. Стоимость одного биткоина по состоянию на 31 декабря 2019 года — 7 223 доллара.