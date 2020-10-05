В Швеции и Норвегии в понедельник началась Нобелевская неделя, в ходе которой определятся лауреаты этой престижной премии 2020 года.

Об этом сообщается на сайте премии.

Нобелевский комитет в Стокгольме объявил в понедельник лауреатов премии по медицине.

Далее в графике:

Физика – вторник, 6 Октября

Химия – Среда, 7 Октября

Литература – четверг, 8 октября

Премия мира – пятница, 9 октябрю

Экономика – понедельник, 12 октября.

Лауреат премии за содействие установлению мира, которая считается одной из самых престижных наград в мире, по традиции будет объявлен в Осло.

Церемония запланирована на пятницу. Согласно данным Нобелевского комитета, на премию мира в этом году претендуют 318 кандидатов, 211 из них – это физические лица, оставшиеся 107 – организации.

Согласно правилам Нобелевского комитета, список потенциальных кандидатов на получение премии держится в секрете.

Нобелевская премия 2020 предусматривает вознаграждение в 10 млн шведских крон (около $1,1 млн).

Из-за пандемии коронавируса организаторы решили отказаться от традиционной декабрьской церемонии. Вместо нее планируется телевизионная версия вручения с онлайн-включениями из разных стран.