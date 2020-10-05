Об этом сообщается на сайте премии.
Нобелевский комитет в Стокгольме объявил в понедельник лауреатов премии по медицине.
Далее в графике:
- Физика – вторник, 6 Октября
- Химия – Среда, 7 Октября
- Литература – четверг, 8 октября
- Премия мира – пятница, 9 октябрю
- Экономика – понедельник, 12 октября.
Лауреат премии за содействие установлению мира, которая считается одной из самых престижных наград в мире, по традиции будет объявлен в Осло.
Церемония запланирована на пятницу. Согласно данным Нобелевского комитета, на премию мира в этом году претендуют 318 кандидатов, 211 из них – это физические лица, оставшиеся 107 – организации.
Согласно правилам Нобелевского комитета, список потенциальных кандидатов на получение премии держится в секрете.
Нобелевская премия 2020 предусматривает вознаграждение в 10 млн шведских крон (около $1,1 млн).
Из-за пандемии коронавируса организаторы решили отказаться от традиционной декабрьской церемонии. Вместо нее планируется телевизионная версия вручения с онлайн-включениями из разных стран.
- С 2020 года Совет директоров Нобелевского фонда решил увеличить размер Нобелевской премии на 1 миллион шведских крон (около 110 тысяч долларов США).