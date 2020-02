Об этом сообщила пресс-служба Олимпиады.

“Этот девиз суммирует идеи и концепции, которыми город-хозяин Токио хочет поделиться с миром. […] В этом веке, когда мы так часто общаемся с другими людьми, не встречаясь физически, Игры Токио-2020 вдохновят бесчисленное количество новых встреч лицом к лицу среди тех, кто участвует и наблюдает за событиями. Игры обеспечат время и место, где поразительное разнообразие людей – разных национальностей, рас, полов, культур, а также людей с нарушениями и без них – смогут встретиться и познакомиться друг с другом, чтоб выйти за рамки своих различий”, – говорится в сообщении.

Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

The Official #Tokyo2020 Games Motto is… United By Emotion

We are #UnitedByEmotion pic.twitter.com/VpTwNAgVwe

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) February 17, 2020