Комитет избирателей Украины проанализировал посещение фракциями и группами Верховной Рады пленарных заседаний ВР во время предыдущей, четвертой, сессии, и определил "главных прогульщиков".

Об этом сообщили в пресс-службе КИУ.

Как известно, четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва продолжалась с сентября 2020 года по январь 2021 года.

По данным КИУ, “главными прогульщиками” заседаний ВР стали народные депутаты от группы “За майбутне”. В среднем в течение сессии на пленарные заседания регистрировались только треть нардепов от этой группы (36%).

Кроме того, низкие показатели регистрации – у депутатов от “Оппозиционной платформы – За життя”. В среднем на заседаниях Рады регистрировалось 40% нардепов этой политсилы.

У депутатов от ВО “Батькивщина” показатели посещения – на уровне 51%.

Более высокие результаты посещения продемонстрировали нардепы от группы “Довира” и фракции “Голоса”. В среднем заседания посещали 56% депутатов от группы “Довира” и 58% депутатов “Голоса”.

Лидерами же по посещениям Рады в течение 4 сессии стали народные депутаты от “Европейской Солидарности”. В среднем на заседаниях ВР были зарегистрированы 63% народных избранников от этой политсилы.

На втором месте – пропрезидентская фракция “Слуги народа” (в среднем регистрировались 62% депутатов от “СН”).

Как отметил глава КИУ Алексей Кошель, четвертая сессия ВР “оказалась наименее продуктивной за время работы нового состава парламента”.

“На протяжении сессии народные депутаты работали только 28 сессионных дней. Посещение Верховной Рады также ухудшилось. С одной стороны, на это повлияли местные выборы, к которым де-факто была привлечена часть народных депутатов, выступавших в роли агитаторов на местах. С другой стороны, в осенний период в Украине ухудшилась общая ситуация с коронавирусом, из-за чего работа парламента была фактически заблокирована. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, перечень лидеров и аутсайдеров Рады среди фракций и групп ВР фактически не изменился”, – подчеркнул он.