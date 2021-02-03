Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

“2 февраля 2021 года при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины старший стрелок 2 десантно-штурмового отделения, 2 десантно-штурмового взвода, десантно-штурмовой роты воинской части А1275 19.08.1982 года рождения, житель села Грушевка Первомайского района Николаевской области Власенко Дмитрий Леонидович получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью”, – говорится в сообщении.

Похорон украинского защитника состоится в 12:00 5 февраля в селе Грушевка Первомайского района.

В воинской части отметили, что в 503-м батальоне Власенко служил более трех лет.

“Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в нашем батальоне более трех лет и навсегда запечатлелся в сердцах собратьев как истинный, честный и добрый человек, как мужественный воин, который всегда готов подставить плечо. У 38-летнего героя дома, в Николаевской области, остались родители”, – добавили в пресс-службе.