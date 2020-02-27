Об этом сообщает “Общественное”.

В номинации “Литература” в этом году будет два победителя: Марианна Кияновская с книгой стихов “Бабий Яр. Голосами” и Тараса Прохасько со сборником эссе “Да, но…”.

Отмечается, что стихи Кияновской – это своеобразные монологи жертв трагедии в Бабьем Яру или ее свидетелей, глубоко психологические и сложные содержательно. А сборник Прохасько – это истории, которые с первых страниц формируют целостную тему – как важно чувствовать и слышать, это рассказы о семье и воспоминания.

В номинации “Публицистика, журналистика” лауреатом стала военная корреспондентка Евгения Подобная с книгой “Девушки срезают косы”.

В книге рассказываются воспоминания 25 женщин, участвовавших в российско-украинской войне в составе Вооруженных сил Украины и добровольческих подразделений в 2014-2018 годах: о боевых операциях разных лет в Луганской и Донецкой областях, об освобождении украинских городов и сел от оккупантов, о собратьях, местных жителях, военном быте, а также размышления о положении женщины в украинской армии в разные периоды войны.

Известная украинская этно-хаос группа “ДахаБраха”, в состав которого входят Марко Галаневич, Нина Гаренецкая, Елена Цибульская и Ирина Коваленко, с альбомом “Шлях” (2016) одержал победу в номинации “Музыкальное искусство”. По словам авторов, этот альбом создавался в очень сложное время для Украины.

В номинации “Визуальные искусства” победил художественный проект “Карусель” Александра Гляделова, в котором в единое полотно объединены фотографии, сделанные в разное время и при разных обстоятельствах – в детских интернатах, местах лишения свободы, тюремных больницах, включая кадрами военной украинского реальности.

Опера-реквием “Иов” Влада Троицкого, Романа Григорива и Ильи Разумейко стала лауреатом в номинации “Театральное искусство”. В ней сочетаются черты античной греческой драмы, барочной оперы, оратории, реквиема и черты постмодернистского театра. Музыка оперы сочетает минимализм и авангард, неоклассицизм и рок.

Отмечается, что в этом году не будут вручать премию в номинации “Киноискусство”, поскольку, по мнению членов комитета, представленные номинанты – фильм “Какофония Донбасса” Игоря Минаева и документальный фильм “Будинок “Слово” Тараса Томенко – не соответствуют по масштабу сути премии.