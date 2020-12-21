Об этом сообщается на Facebook-странице премии.

“По ту сторону новостей” – номинация “Лучшие антиковидные коммуникации”. Общественная инициатива, которая весь год стояла на страже информационного здоровья украинцев, разоблачая фейки и опровергая манипуляции о COVID-19″, – говорится в сообщении.

Проект “По ту сторону новостей” поблагодарил подписчиков и СМИ, которые распространяли опровержения.

“4 месяца 2020 года мы вообще не имели финансирования. Именно тогда началась пандемия и нашествие коронавирусных фейков. Мы за день получали по 250 сообщений с просьбой проверить информацию. И просто не могли все бросить на произвол судьбы. Благодаря читателям мы смогли очень оперативно опровергать вирусные фейки. Более того, они активно распространяли опровержение – был период, когда охват только Facebook-страницы достигал более 2 миллионов пользователей за неделю. Спасибо всем, кто подписан на нас и кто помогает. Если не подписаны – подпишитесь. и подпишите друзей и близких … Спасибо Петру Терентьеву и коллегам из издания “Буквы”, которые помогли быстро сделать ресурс www.coronafakes.com и присоединились к опровержениям. А Вадим Рыбачук сделал нам чат-бот, который помогал оперативно сортировать и выбирать самые распространенные фейки для опровержений. Так мы запустили инициативу “По ту сторону пандемии”. Знаю, что она вошла в международные мониторинги и исследования в качестве примера удачной реакции на инфодемию”, – написала Алена Романюк.