Утренняя перестрелка в Броварах, по предварительным данным, произошла из-за конфликта между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары поступило сегодня в 7:15 утра.

Работники местной полиции, прибывшие на место происшествия, задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции. Задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины.

Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают других участников, обстоятельства и причины инцидента.

Кроме того, правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.