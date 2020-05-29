Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары поступило сегодня в 7:15 утра.
Работники местной полиции, прибывшие на место происшествия, задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции. Задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины.
Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают других участников, обстоятельства и причины инцидента.
Кроме того, правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
- Ранее сообщалось, что появились видео масштабной перестрелки в Броварах.