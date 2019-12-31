Компания SplashData составила очередной, уже девятый, список худших паролей, которые пользователи применяют в сетях и приложениях.

Об этом сообщается на сайте PRWeb.

Список составлен на основе более чем 5 миллионов паролей, попавших в свободный доступ.

Итак, наихудшие пароли 2019 года SplashData:

123456 (рейтинг без изменений с 2018 года) 123456789 (+1 позиция) qwerty (+6 позиций) password (- 2 позиции) 1234567 (+ 2 позиции) 12345678 (- 2 позиции) 12345 (- 2 позиции) iloveyou (+ 2 позиции) 111111 (- 3 позиции) 123123 (+ 7 позиций) abc123 (+ 4 позиции) qwerty123 (+ 13 позиций) 1q2w3e4r (новый в рейтинге) admin (- 2 позиции) qwertyuiop (новый в рейтинге) 654321 (Up 3) 555555 (новый в рейтинге) lovely (новый в рейтинге) 7777777 (новый в рейтинге) welcome (- 7 позиций) 888888 (новый в рейтинге) princess (- 11 позиций) dragon (новый в рейтинге) password1 (без изменений) 123qwe (новый в рейтинге)

Стоит отметить, что пароль “donald” был в списке в прошлом году, а в этом году в рейтинг не попал.