Об этом сообщается на сайте PRWeb.
Список составлен на основе более чем 5 миллионов паролей, попавших в свободный доступ.
Итак, наихудшие пароли 2019 года SplashData:
- 123456 (рейтинг без изменений с 2018 года)
- 123456789 (+1 позиция)
- qwerty (+6 позиций)
- password (- 2 позиции)
- 1234567 (+ 2 позиции)
- 12345678 (- 2 позиции)
- 12345 (- 2 позиции)
- iloveyou (+ 2 позиции)
- 111111 (- 3 позиции)
- 123123 (+ 7 позиций)
- abc123 (+ 4 позиции)
- qwerty123 (+ 13 позиций)
- 1q2w3e4r (новый в рейтинге)
- admin (- 2 позиции)
- qwertyuiop (новый в рейтинге)
- 654321 (Up 3)
- 555555 (новый в рейтинге)
- lovely (новый в рейтинге)
- 7777777 (новый в рейтинге)
- welcome (- 7 позиций)
- 888888 (новый в рейтинге)
- princess (- 11 позиций)
- dragon (новый в рейтинге)
- password1 (без изменений)
- 123qwe (новый в рейтинге)
Стоит отметить, что пароль “donald” был в списке в прошлом году, а в этом году в рейтинг не попал.
- Ранее разработчики менеджера паролей NordPass сообщили, что среди наиболее слабых паролей, которые пользователи использовали в 2019 году, традиционный набор из пяти или шести первых цифр на клавиатуре.