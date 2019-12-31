Об этом сообщается на сайте PRWeb.

Список составлен на основе более чем 5 миллионов паролей, попавших в свободный доступ.

Итак, наихудшие пароли 2019 года SplashData:

  1. 123456 (рейтинг без изменений с 2018 года)
  2. 123456789 (+1 позиция)
  3. qwerty (+6 позиций)
  4. password (- 2 позиции)
  5. 1234567 (+ 2 позиции)
  6. 12345678 (- 2 позиции)
  7. 12345 (- 2 позиции)
  8. iloveyou (+ 2 позиции)
  9. 111111 (- 3 позиции)
  10. 123123 (+ 7 позиций)
  11. abc123 (+ 4 позиции)
  12. qwerty123 (+ 13 позиций)
  13. 1q2w3e4r (новый в рейтинге)
  14. admin (- 2 позиции)
  15. qwertyuiop (новый в рейтинге)
  16. 654321 (Up 3)
  17. 555555 (новый в рейтинге)
  18. lovely (новый в рейтинге)
  19. 7777777 (новый в рейтинге)
  20. welcome (- 7 позиций)
  21. 888888 (новый в рейтинге)
  22. princess (- 11 позиций)
  23. dragon (новый в рейтинге)
  24. password1 (без изменений)
  25. 123qwe (новый в рейтинге)

Стоит отметить, что пароль “donald” был в списке в прошлом году, а в этом году в рейтинг не попал.

  • Ранее разработчики менеджера паролей NordPass сообщили, что среди наиболее слабых паролей, которые пользователи использовали в 2019 году, традиционный набор из пяти или шести первых цифр на клавиатуре.