Об этом сообщается на сайте ООН Женщины в Украине.
Вручение премии состоялось при поддержке Украинского института и ООН Женщины в Украине.
Цель премии – отметить достижения женщин, работающих в различных областях культуры и публично поблагодарить их за вклад в развитие сферы, вдохновить на новые достижения.
В этом году лауреткамы премии в соответствующих номинациях стали:
- Женщины в визуальном искусстве — Лада Наконечная;
- Женщины в музыке — Алена Савраненко (Alyona Аlyona)
- Женщины в театре и кино — Наталья Ворожбит;
- Женщины в литературе — Оксана Забужко,
- Женщины в культурном менеджменте — Юлия Синькевич;
- Женщины в культурной журналистике, критике и исследованиях — Дарья Бадьор.
Отбором номинантов и победительниц занимались более 40 независимых экспертов в сферах, которые соответствуют каждой из номинаций.
Премия Women in Arts имеет целью заложить фундамент для традиции, может стать важной составляющей развития украинской культуры и вдохновить женщин в искусстве на новые достижения.
- 9 марта в Национальной опере в Киеве состоялась церемония вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.