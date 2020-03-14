Об этом сообщается на сайте ООН Женщины в Украине.

Вручение премии состоялось при поддержке Украинского института и ООН Женщины в Украине.

Цель премии – отметить достижения женщин, работающих в различных областях культуры и публично поблагодарить их за вклад в развитие сферы, вдохновить на новые достижения.

В этом году лауреткамы премии в соответствующих номинациях стали:

Женщины в визуальном искусстве — Лада Наконечная;

Женщины в музыке — Алена Савраненко (Alyona Аlyona)

Женщины в театре и кино — Наталья Ворожбит;

Женщины в литературе — Оксана Забужко,

Женщины в культурном менеджменте — Юлия Синькевич;

Женщины в культурной журналистике, критике и исследованиях — Дарья Бадьор.

Отбором номинантов и победительниц занимались более 40 независимых экспертов в сферах, которые соответствуют каждой из номинаций.

Премия Women in Arts имеет целью заложить фундамент для традиции, может стать важной составляющей развития украинской культуры и вдохновить женщин в искусстве на новые достижения.