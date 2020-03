Об этом сообщается на сайте организации.

Рейтинг возглавила песня Bad Guy Билли Айлиш с мировыми продажами в 19,5 млн копий.

По мнению главы IFPI Фрэнсис Мур, Билли Айлиш покорила мир своим невероятным голосом и звучанием, стирающим границы жанров. Также, Айлиш поднимает в своих песнях важные темы — в частности, ментальное здоровье.

Второе место занял хит Old Town Road рэпера Lil Nas X (18,4 млн копий).

Замыкает тройку лидеров – Senorita Шона Мендеса и Камилы Кабельо (16,1 млн).

Также в топ-10 вошли Sunflower музыкантов Post Malone и Swae Lee (13,4 млн), 7 Rings Арианы Гранде (13,3 млн), Dance Monkey от Tones and I (11,4 млн), I Don’t Care Эда Ширана и Джастина Бибера (10,3 млн), Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера (10,2 млн), Someone You Loved Льюиса Капальди (9,1 млн) и Without Me от Halsey (9,1 млн).