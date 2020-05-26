Об этом рассказал на брифинге директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой администрации.

“На территории области действует операция Объединенных сил. Ее командующий издал приказ о том, что запрет на пересечение будет действовать до 23:59 часов 22 июня, если за этот период не будет других указаний”, – сказал он.

По словам чиновника, до 22 июня ослаблений по пересечению линии разграничения со временно оккупированными территориями на Донбассе не будет.

Помимо того, дата открытия въезда на территорию Донецкой области из других регионов пока не определена. Область может быть закрыта на карантин до июля.

В субботу, 23 мая, на Донбассе пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий.