Об этом сообщили разработчики менеджера паролей NordPass.
Они опубликовали список из двухсот наиболее используемых и слабых паролей 2019 года. Это пароли, собранные в результате различных взломов и утечек данных.
Чтобы составить десятку самых ненадежных паролей, было проанализировано около 500 миллионов.
В сравнении с 2018 годом, в текущем году практически ничего не изменилось. Наиболее популярные пароли все еще очевидны и легко угадываются.
Как правило, среди легких паролей комбинации чисел: 12345, 111111, 123321. Распространенные женские имена: Nicole, Jessica, Hannah. Наборы букв и символов по горизонтали, вертикали или диагонали на клавиатуре: asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx.
Самый очевидный пароль, password, по-прежнему используют 830 846 человек из изученной выборки.
По мнению исследователей, пользователи просто не хотят запоминать сложные пароли, а некоторые искренне считают, что им нечего скрывать.
- Ранее эксперты из Южного методистского университета в Техасе (США) установили, что хакеры способны определить пароль пользователя посредством звуков клавиатуры.