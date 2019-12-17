Среди наиболее слабых паролей, которые пользователи использовали в 2019 году, традиционный набор из пяти или шести первых цифр на клавиатуре.

Об этом сообщили разработчики менеджера паролей NordPass.

Они опубликовали список из двухсот наиболее используемых и слабых паролей 2019 года. Это пароли, собранные в результате различных взломов и утечек данных.

Чтобы составить десятку самых ненадежных паролей, было проанализировано около 500 миллионов.

В сравнении с 2018 годом, в текущем году практически ничего не изменилось. Наиболее популярные пароли все еще очевидны и легко угадываются.

Как правило, среди легких паролей комбинации чисел: 12345, 111111, 123321. Распространенные женские имена: Nicole, Jessica, Hannah. Наборы букв и символов по горизонтали, вертикали или диагонали на клавиатуре: asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx.

Самый очевидный пароль, password, по-прежнему используют 830 846 человек из изученной выборки.

По мнению исследователей, пользователи просто не хотят запоминать сложные пароли, а некоторые искренне считают, что им нечего скрывать.