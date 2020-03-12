Об этом проинформировали в пресс-службе НБУ.
Так, на время карантина в Украине, который будет действовать до 3 апреля, банковская система будет работать в обычном режиме.
“Банки сегодня достаточно устойчивы, высоколиквидны и капитализированы и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов. Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования”, – отметили в пресс-службе.
Также в Нацбанке готовы при необходимости “успокоить валютный рынок”, и дальше осуществляя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний.
“Национальный банк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения. Национальный банк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище“, – подчеркивается в сообщении.
В НБУ посоветовали украинцам следовать рекомендациям Минздрава и как можно реже посещать общественные места, “в том числе и отделения банков”.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Так, принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.
- В НБУ заверили, что распространение в мире коронавируса COVID-19 пока что имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины.