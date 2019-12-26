Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Уточняется, что решение суда по взысканию 1,539 млрд грн с бывшего собственника банка “Финансы и Кредит” Константина Жеваго вступило в силу.

Отмечается, что Жеваго пытался оспорить решение суда первой инстанции, но апелляционный суд вернул его жалобу без рассмотрения. Поэтому решение суда первой инстанции набрало законную силу.

“Мы предпримем все возможные правовые методы для взыскания средств на выполнение решения за счет погашения задолженности банка. На сегодняшний день общий объем задолженности банка “Финансы и кредит” перед Национальном банком со всеми кредитами рефинансирования составляет 6,6 млрд грн. Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Константина Жеваго как с финансового поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний – имущественных поручителей, к которым мы также подали около 30 исков в суды”, – рассказал глава отдела правового обеспечения и судебной защиты Управления работы с проблемными активами Национального банка Сергей Бойко.