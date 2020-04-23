Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен до конца 2020 года составит 6 %.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

“Инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что меры фискальной и монетарной политик, направленные на поддержание бизнеса и населения, частично компенсируют падение потребительского спроса. Однако потребительский спрос будет оставаться подавленным еще достаточно длительное время после завершения действия карантина, и это помешает росту инфляции более целевого уровня в текущем году.

Инфляцию также будет сдерживать снижение мировых цен на энергоносители, которое и дальше будет сказываться на стоимости топлива на внутреннем рынке.

В то же время ускорение инфляции с текущих показателей произойдет, прежде всего, вследствие переноса на цены недавнего обесценивания гривны.

Кроме того, в первом квартале 2021 года инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона из-за эффекта низкой базы сравнения, но в дальнейшем замедлится до уровня среднесрочной цели в 5 %, где и будет оставаться в дальнейшем.

“Содержать ее на таком уровне поможет как взвешенная монетарная политика Национального банка, так и сдержанная фискальная политика после завершения пандемии и восстановления экономической активности”, – пояснили в регуляторе.