Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
“Инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что меры фискальной и монетарной политик, направленные на поддержание бизнеса и населения, частично компенсируют падение потребительского спроса. Однако потребительский спрос будет оставаться подавленным еще достаточно длительное время после завершения действия карантина, и это помешает росту инфляции более целевого уровня в текущем году.
Инфляцию также будет сдерживать снижение мировых цен на энергоносители, которое и дальше будет сказываться на стоимости топлива на внутреннем рынке.
В то же время ускорение инфляции с текущих показателей произойдет, прежде всего, вследствие переноса на цены недавнего обесценивания гривны.
Кроме того, в первом квартале 2021 года инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона из-за эффекта низкой базы сравнения, но в дальнейшем замедлится до уровня среднесрочной цели в 5 %, где и будет оставаться в дальнейшем.
“Содержать ее на таком уровне поможет как взвешенная монетарная политика Национального банка, так и сдержанная фискальная политика после завершения пандемии и восстановления экономической активности”, – пояснили в регуляторе.
- Инфляция в Украине в январе 2020 года составила 0,2% по сравнению с 1% в январе 2019 года, что привело к ее снижению в годовом измерении до 3,2% с 4,1%.