Соответствующее решение приняли во вторник, 20 октября, сообщает издание “Экономическая правда” со ссылкой на собственные источники в НБУ.

В частности, правление НБУ внесло изменения в структуру регулятора, создав в нем новую структурную вертикаль: Департамент методологии регулирования деятельности банков, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.

По данным СМИ, эту вертикаль управления НБУ закрепили за Екатериной Рожковой. Однако из подчинения Рожковой забрали 6 ключевых департаментов для наблюдения за банковским рынком. Теперь чиновница отвечает за функционирование 3 подразделений, которые не играют существенного значения в регулировании банковской деятельности.

До принятия этого решения Рожковой подчинялись 7 структурных подразделений:

Департамент банковского надзора;

Департамент выездных проверок;

Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг;

Департамент финансового мониторинга;

Департамент лицензирования;

Департамент методологии регулирования деятельности банков;

Департамент аналитики и надзорных технологий.

Все департаменты, кроме Департамента методологии регулирования деятельности банков, перешли в подчинение Шевченко. Таким образом чиновник руководит 15 подразделениями.