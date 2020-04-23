НБУ резко снизил учетную ставку до 8 %

Covid-19 Украина

обновлено 23.04.2020 в 15:02

Всего:

7170(+578)

Болеют:

6479(+578)

Выздоровели:

504

Умерло:

187(+13)

15:56 Греция продлила карантин
15:38 В Украине 93% пациентов с COVID-19 заразились на территории страны, – МОЗ
15:34 Школьники не вернуться за парты в этом учебном году
15:19 Вход в Киевский зоопарк сносят бульдозерами – фото
15:07 Крупнейший национальный парк Польши охватил масштабный пожар: фото
14:58 Кличко показал, как в Киеве строят Подольский мост в условиях карантина: видео
14:55 Нардеп Гончаренко подал в суд на Кабмин из-за закрытия метро в Киеве
14:46 Израиль летом начнет тестировать вакцину от COVID-19 на людях
14:45 Украинские медики возвращаются из Италии
14:34 Суд ЕС обязал Ryanair публиковать полную стоимость билетов при продаже
14:24 В зоопарке Нью-Йорка коронавирус обнаружили еще у 7 тигров и львов
14:16 Сенат США обнародовал доклад о вмешательстве РФ в американские выборы
14:16 В Киеве заработал первый в Украине детский онлайн-садик
14:11 Fitch подтвердило рейтинг Украины, но экономика в 2020 году упадет на 6,5 %
14:01 На военном полигоне нашли тело застреленного курсанта
13:59 «Мрия» доставила в Украину рекордный медицинский груз: видео
Партнерский материал
13:41 Эффективные меры в борьбе с вирусом: новая система обеззараживания от компании OZZO
13:36 Кличко рассказал, как дети в Киеве закончат учебный год в условиях карантина
13:29 В устройствах Apple обнаружили баг, через который воровали данные
13:15 Япония отказалась от жесткого карантина, потому что «уничтожить коронавирус невозможно»
13:08 Во время карантина 70% украинцев продолжают ходить на работу, – Шмыгаль
13:00 Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА недавно уволенного СБУшника
12:58 В Киеве с нарушителей карантина взыскали более 170 тыс. грн, – Кличко
12:56 В Нью-Йорке 88% пациентов с COVID-19 умерли при использовании аппаратов ИВЛ
12:46 Киевские спасатели реанимировали двух котов, спасенных из пожара: видео
12:36 В Киеве уже более тысячи случаев COVID-19: карта по районам
12:15 Черновол показала, что происходило под окнами Зеленского 18 февраля 2014 года
11:54 В США призвали осудить Иран за запуск военного спутника
11:46 В рядах ВСУ коронавирусом заболели еще трое военных: инфицированных уже 46
11:44 По всей Германии вводят обязательный «масочный режим»
11:42 Киевские кладбища, доступ к которым ограничен: список
11:40 В Киеве испытали дроны для дезинфекции крупных предприятий
11:39 В США коронавирус обнаружили у двух котов

НБУ резко снизил учетную ставку до 8 %

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8 %.

Четверг, 23 апреля 2020, 14:33

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

“Продолжение смягчения монетарной политики имеет целью дальнейшую поддержку экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий”, – пояснили в НБУ.

Отмечается, что инфляция в марте-апреле была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель карантинных мероприятий.

В частности, рост потребительских цен в прошлом месяце в годовом измерении замедлился до 2,3 %.

В Нацбанке пояснили, что рост цен сдерживали прежде всего три фактора: удешевление энергоносителей на мировых рынках, отображение остаточных эффектов прошлогоднего укрепления гривны, а также увеличение предложения сырых продуктов питания. Эти факторы перевесили обратное давление на цены со стороны мартовского ослабление гривны и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных мероприятий.

Прогнозируется, что в апреле инфляция также будет оставаться низкой.

При этом, инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 составит 6 %, то есть останется в пределах целевого диапазона. Меры фискальной и монетарной политик, направленные на поддержание бизнеса и населения, частично компенсируют падение потребительского спроса.

“Однако потребительский спрос будет оставаться подавленным еще достаточно длительное время после завершения действия карантина, и это помешает росту инфляции более целевого уровня в текущем году”, – добавили в пресс-службе.

Кроме того, Национальный банк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7 % в течение этого года.

Учетная ставка НБУ – это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.

  • 30 января правления Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11% годовых с 31 января 2020.
  • В декабре Национальный банк Украины принял решение резко понизить учетную ставку – до 13,5 % годовых (с 15,5 % годовых по состоянию на октябрь 2018 года).
  • Ранее Национальный банк Украины (НБУ) отменил ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов на сумму не более 150 тысяч гривен в день.
  • Национальный банк Украины повысил прогноз темпов экономического роста на 2019 и 2020 годы до 3,5 % и на 2021 — до 4 %.
Теги: НБУ, Учетная ставка, инфляция, карантин

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!