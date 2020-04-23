НБУ резко снизил учетную ставку до 8 %

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

“Продолжение смягчения монетарной политики имеет целью дальнейшую поддержку экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий”, – пояснили в НБУ.

Отмечается, что инфляция в марте-апреле была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель карантинных мероприятий.

В частности, рост потребительских цен в прошлом месяце в годовом измерении замедлился до 2,3 %.

В Нацбанке пояснили, что рост цен сдерживали прежде всего три фактора: удешевление энергоносителей на мировых рынках, отображение остаточных эффектов прошлогоднего укрепления гривны, а также увеличение предложения сырых продуктов питания. Эти факторы перевесили обратное давление на цены со стороны мартовского ослабление гривны и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных мероприятий.

Прогнозируется, что в апреле инфляция также будет оставаться низкой.

При этом, инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 составит 6 %, то есть останется в пределах целевого диапазона. Меры фискальной и монетарной политик, направленные на поддержание бизнеса и населения, частично компенсируют падение потребительского спроса.

“Однако потребительский спрос будет оставаться подавленным еще достаточно длительное время после завершения действия карантина, и это помешает росту инфляции более целевого уровня в текущем году”, – добавили в пресс-службе.

Кроме того, Национальный банк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7 % в течение этого года.

Учетная ставка НБУ – это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.