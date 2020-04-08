В Национальном банке Украины предупредили о мошенничестве с банковскими картами. В частности, злоумышленники пытаются получить банковские данные под предлогом "выплаты государственной помощи".

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

“К сожалению, даже сейчас мошенники не оставляют попыток обмануть украинцев. Они массово рассылают SMS сообщения от имени банков с предложением получить якобы “государственную помощь”. Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что содержание таких сообщений может несколько различаться, однако их цель одинакова – получение персональных сведений о гражданах и их платежных карт.

В связи с этим НБУ рекомендует:

не отвечать на такие сообщения;

не звонить по указанным номерам;

не переходить по ссылкам, содержащихся в таких сообщениях;

не разглашать и не пересылать никому ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код CVC (три цифры на обратной стороне карты).

Отмечается, что работники банков не имеют права и полномочий запрашивать персональные данные клиентов, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию о личных счетах.

“В случае начисления любых пенсионных, социальных или иных государственных выплат (в том числе единовременного пособия в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут SMS сообщение, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные”, – добавили в Нацбанке.