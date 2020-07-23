Об этом проинформировали в пресс-службе НБУ.
В центробанке ожидают, что это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики, а также будет способствовать снижению стоимости кредитов.
“Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6 % годовых. С одной стороны, это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, а с другой – оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов до однознакового уровня”, – отмечается в сообщении.
Как сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, до конца года менять ставку не планируется.
“Мы ожидаем, что учетная ставка останется на текущем низком уровне по крайней мере до конца этого года. В следующем году Национальный банк будет принимать решение по учетной ставке в зависимости от реализации проинфляционных рисков, в том числе изменения социальных стандартов, и темпов восстановления экономики”, – подчеркнул он.
По словам Шевченко, предыдущие снижения учетной ставки “еще не полностью отразились в стоимости ресурсов на финансовых рынках”.
“Банки продолжают снижать проценты по кредитам и депозитам. Впрочем, для закрепления ставок на однознаковом уровне участники финансовых рынков должны быть уверенными в последовательной экономической политике и разумном балансе между сдерживанием инфляции и монетарным стимулированием. Сохраняя учетную ставку на уровне 6 %, Национальный банк оставляет достаточное пространство для монетарного стимулирования и сможет предоставить экономике дополнительный импульс для роста в случае медленного восстановления потребительского и инвестиционного спроса”, – рассказал глава НБУ.
(На видео – с 8:25)
СПРАВКА. Учетная ставка Национального банка Украины – один из монетарных инструментов, с помощью которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Она влияет на стоимость кредитов, которые Нацбанк предоставляет коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже для банков займы рефинансирования и банковские кредиты для заемщиков.
- В июне Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 8% до 6%. Такой уровень учетной ставки стал самым низким за всю историю независимой Украины.
- Национальный банк Украины ухудшил прогноз падения реального ВВП в 2020 году, спровоцированного “коронакризисом”, с 5 до 6 %.