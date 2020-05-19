Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Facebook.
Уточняется, что сувенирная банкнота будет выпущена 20 мая. Она будет изготовлена из серебра 999,9 пробы и будет весить не менее 124,4 г.
При этом на лицевой стороне банкноты будет изображен портрет ученого Владимира Вернадского, а на обратной стороне – здание Президиума Национальной академии наук Украины.
Сувенирная банкнота будет выпущена тиражом в 300 экземпляров.
В Нацбанке сообщают, что банкноту будут продавать на электронном аукционе, о проведении которого уведомят дополнительно.
- Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.