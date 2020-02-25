Об этом рассказал в интервью изданию LIGA.net секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Он уточнил, что речь не идет о совместном патрулировании границы.
“Еще раз подчеркну: речь идет о патрулировании территорий, а не границы. Окончательные составы патрулей будут согласованы в протоколах. Местные жители – раз, но мы говорим, что это не боевик и не убийца. Представители ОБСЕ или другой институции. Представители Национальной гвардии. Это непростая ситуация, которая требует много усилий. Согласовывать всегда крайне сложно”, – подчеркнул Данилов.
Он добавил, что оружие в таких патрулях может быть только у представителей украинских институций.
“Оружие может быть только у тех людей, которые имеют непосредственное отношение к украинским институциям. Нацгвардия, пограничники с правом на ношение оружия”, – объяснил секретарь СНБО.
Данилов отметил, что “люди, которые участвовали в убийствах украинских граждан, не могут быть прощены”.
“Это не обсуждается. Но те, кто этим не занимался, – врачи, учителя, служащие, – чем они провинились? У меня много знакомых, которые по тем или иным причинам остались в оккупации. Кто-то не может родителей бросить, кто-то не нашел в этой части Украины своего места. Это не значит, что они стали другими украинцами”, – заявил глава СНБО.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов верит в реальность проведения осенью выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 50 %.
- Алексей Данилов отмечал, что в патрулировании смогут участвовать представители общин, которые живут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
- Ранее спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что патрулирование российско-украинской границы Украина должна обсуждать с террористами “ДНР/ЛНР”.