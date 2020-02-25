В состав совместных патрулей на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут войти нацгвардейцы, члены местных общин и представители ОБСЕ.

Об этом рассказал в интервью изданию LIGA.net секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он уточнил, что речь не идет о совместном патрулировании границы.

“Еще раз подчеркну: речь идет о патрулировании территорий, а не границы. Окончательные составы патрулей будут согласованы в протоколах. Местные жители – раз, но мы говорим, что это не боевик и не убийца. Представители ОБСЕ или другой институции. Представители Национальной гвардии. Это непростая ситуация, которая требует много усилий. Согласовывать всегда крайне сложно”, – подчеркнул Данилов.

Он добавил, что оружие в таких патрулях может быть только у представителей украинских институций.

“Оружие может быть только у тех людей, которые имеют непосредственное отношение к украинским институциям. Нацгвардия, пограничники с правом на ношение оружия”, – объяснил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что “люди, которые участвовали в убийствах украинских граждан, не могут быть прощены”.

“Это не обсуждается. Но те, кто этим не занимался, – врачи, учителя, служащие, – чем они провинились? У меня много знакомых, которые по тем или иным причинам остались в оккупации. Кто-то не может родителей бросить, кто-то не нашел в этой части Украины своего места. Это не значит, что они стали другими украинцами”, – заявил глава СНБО.

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