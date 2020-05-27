Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

“Вчера мы согласовали старт чемпионата Премьер-лиги. Мы дали очень четкие рекомендации, медицинский протокол, как именно это будет происходить. Какое количество лиц одновременно может находиться на стадионе – это до 200 человек. Конечно, это все будет происходить без зрителей”, – отметил он.

Рекомендации прописаны в постановлении № 27, которое обнародовано на сайте министерства и вступило в силу с 26 мая.

Согласно новым правилам:

• Футбольные матчи можно проводить в регионах, где внедрено ослабление противоэпидемических мероприятий.

• Футбольные клубы должны обеспечивать проверку на наличие симптомов респираторного заболевания, температурный скрининг перед каждой тренировкой и матчем (для футболистов и других лиц). Те, у кого выявят коронавирус, должны быть самоизолированы или госпитализированы.

• На стадион не будут пускаться люди, у которых выявят температуру 37,2 и выше.

• Футбольные клубы должны каждые 14 дней организовывать тестирование методом ПЦР членов команды, арбитров, видеоассистентов.

Правила для проведения матчей:

• На стадионе должны находиться не более 200 человек одновременно, включая игроков. Они должны быть не моложе 18 лет и не старше 60-ти.

• Во время пребывания в помещении участники и официальные лица матча обязаны придерживаться дистанции: не более 1 человека на 10 кв. м.

• Во время пребывания на стадионе нужно использовать защитные маски или респираторы. Эта норма не касается футболистов, главных тренеров, бригады арбитров, если они непосредственно находятся на футбольном поле. Также маски не обязательны для комментаторов и видеоассистентов, если между рабочими местами установлены разделяющие экраны;

• Прибытие команд должно быть разделено по времени.

• Команды будут выходить на поле раздельно и без сопровождения детей. Традиционных выстраивания в ряд и рукопожатий не будет.

• Клубы-хозяева определяют маршрут участников в раздевалки и на поле таким образом, чтобы минимизировать контакт с посторонними лицами.

• Температурный скрининг должен происходить без скопления людей.

• Рабочие места персонала, который привлечен к организации матча, должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Во всех помещениях на стадионе должна проводиться дезинфекция.

Пресс-конференции могут проводиться в онлайн-режиме. При условии проведения конференции с журналистами должен соблюдаться масочный режим, а также правило о присутствии 1 человека на 10 кв. м.