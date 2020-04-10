Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал уменьшение зарплаты госслужащих. Она не будет превышать 10 "минималок" — около 47 000 гривен.

Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении Главы государства.

Зеленский проинформировал, что правительство подготовило новый пакет изменений в государственный бюджет, которые связаны с необходимостью выделения средств для борьбы с коронавирусом. В частности, было предложено создать Фонд с бюджетом в 66 млрд гривен.

В то же время зарплаты госслужащих было предложено урезать. Речь идет о введении ограничения, в соответствии с которым ежемесячные выплаты не могут превышать 10 “минималок” — порядка 47 тысяч гривен.

“Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля независимо от ранга и должности их зарплата не превышает 47 тысяч гривен. Это касается всех — судей, народных депутатов, прокуроров, работников Национального банка Украины, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое”, — сообщил Зеленский.й.

Как сообщалось ранее, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента в понедельник, 13 апреля. Среди вопросов повестки — изменения в госбюджет.

Народный депутат от фракции “Голоса” Юлия Клименко накануне рассказала, как перераспределяются бюджетные деньги на силовые структуры.