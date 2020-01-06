Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.
“Лесные пожары в Австралии – не локальная история. Это трагедия мирового масштаба. Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать соответствующий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей! Все последние годы Австралия испытывала близость трагедии Украины по противодействию российской агрессии. Не будьте в омані – события в Австралии угрожают глобальными последствиями!” – отметил Порошенко.
Стоит отметить, что фразу “не будьте в омані” можно расценить, как троллинг со стороны Порошенко, ведь сейчас Зеленский с семьей находится с Султанате Оман.
В Офисе президента сообщают о рабочей поездке на “высшем уровне”, хотя этот визит ранее не анонсировался, да и местные СМИ Омана также ничего не слышали о топ-визите.
Oman Observer, одно из ведущих англоязычных изданий Султаната Оман, сообщило, что с оманской стороны ранее не было никаких анонсов относительно визита на высшем уровне Президента Украины Владимира Зеленского.
- Ранее издание “Страна.ua” опубликовало фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
- После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.