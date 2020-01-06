Пятый президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому безотлагательно позвонить премьеру Австралии - страны, которая страдает от разрушительных пожаров.

Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.

“Лесные пожары в Австралии – не локальная история. Это трагедия мирового масштаба. Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать соответствующий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей! Все последние годы Австралия испытывала близость трагедии Украины по противодействию российской агрессии. Не будьте в омані – события в Австралии угрожают глобальными последствиями!” – отметил Порошенко.

Стоит отметить, что фразу “не будьте в омані” можно расценить, как троллинг со стороны Порошенко, ведь сейчас Зеленский с семьей находится с Султанате Оман.

В Офисе президента сообщают о рабочей поездке на “высшем уровне”, хотя этот визит ранее не анонсировался, да и местные СМИ Омана также ничего не слышали о топ-визите.

Oman Observer, одно из ведущих англоязычных изданий Султаната Оман, сообщило, что с оманской стороны ранее не было никаких анонсов относительно визита на высшем уровне Президента Украины Владимира Зеленского.