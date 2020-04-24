Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Спасибо, спасибо за это кино. Мы убедились, что президенту недостаточно года, чтобы разобраться в реалиях системы здравоохранения Украины и содержании медицинской реформы”, – написала она, комментируя заявление Зеленского относительно реформы здравоохранения в интервью для фильма “Год президента Зеленского”.

Бывшая глава МОЗ навела несколько своих “самых любимых тезисов Зеленского”. В частности, о том, что “нам досталась в наследство далеко не идеальна медицина”.

Супрун отметила, что украинцам в наследство досталась старая советская медицинская система, “в которой десятилетиями декларативно провозглашалось здоровье граждан высшей ценностью государства. Зато в реальности эта система стала плацдармом для обогащения определенных каст выдающихся врачей, медицинских феодалов и фармацевтической мафии. И отнюдь не ставила на первое место реальную заботу о здоровье и жизни граждан”.

“За 25 лет независимости Украины на посту министра здравоохранения было 22 человека. Старт с нуля с приходом каждого нового министра – одна из причин, почему ничего годами не менялось. Только в 2016 году мы начали постепенно воплощать изменения и фактически с нуля строить новую систему здравоохранения”, – пояснила Супрун.

Она отметила, что “низкие зарплаты врачей, ужасные условия в больницах – это проблемы, по которым и было начато трансформацию системы здравоохранения, а не ее последствия”.

“Изменения начались в 2018 году на первичном звене медицинской помощи. Первичное звено – это семейные врачи, с которых начинается путь пациента в системе здравоохранения. Вследствие реформы на первичном звене заработные платы семейных врачей и медицинского персонала выросли в 2-4 раза”, – подчеркнула экс-глава Министерства здравоохранения.

Супрун напомнила, что следующий этап изменений начался только в апреле 2020 года. Именно он включает больницы и поликлиники, где по словам президента, ничего не готово.

“Зеленскому надо понять, что системные и комплексные реформы не происходят в турборежиме. Не бывает просто “вжух” – и все готово. Такие изменения требуют четкой стратегии, времени, денег, ресурсов, а главное – профессиональных людей, которые готовы их воплощать. Ну и также надо понимать, что его должность не обязывает делиться “впечатлениями” по темам, где он не компетентный. Значительная часть граждан до сих пор склонны воспринимать его всерьез”, – подчеркнула Супрун.

По ее словам, для того, чтобы понимать реальную готовность – недостаточно читать бумажки с цифрами и слушать “выдающихся” врачей.

Касаемо ситуации с масками, которую президент назвала “каким-то позором”, бывшая и.о. министра здравоохранения отметила, что когда другие страны мира, не дожидаясь пиков в количестве случаев, сразу же запретили любой вывоз средств индивидуальной защиты, из Украины продолжали их вывозить дальше.

“Сейчас есть такие цифры: с 1 по 15 апреля в Украине предприятия закупили 5, млн масок. Этого реально недостаточно для того, чтобы обеспечить медицинских работников. Например, в Нью-Йорке одна больница использует около 100 тыс. масок в день. Если в Украине 242 опорные больницы, то несложно посчитать на сколько времени медицинским работникам в этих больницах хватит 5,700000 млн масок: для всех больниц этого хватит на несколько более, чем один день”, – объяснила Супрун.

“Не рассчитывать правдивые потребности и не пытаться их обеспечивать – вот это позор”, – добавила она.

Относительно желания главы государства после коронавируса полностью изменить подход к реформе, Супрун согласилась, отметив, что “должно быть больше финансирования на сферу здравоохранения, большая поддержка Национальной службы здоровья, должны попытаться быстрее все внедрять. А не менять министров здравоохранения три раза чуть более чем за полгода”.

Бывшая глава МОЗ посоветовала Зеленскому “заниматься своими делами и выполнять свои полномочия”. “В Конституции Украины они четко прописаны”, – подчеркнула она.

“И никому не нужен этот пафос в отношении медицинских работников. Они уже почти 30 лет слушают от различных должностных лиц о том, какие они профессиональные и уникальные, но никак не дождутся достойных условий работы. И эти достойные условия принесет только полноценная трансформация системы, а не временные надбавки и подачки”, – добавила Супрун.

На слова главы государства о том, что “сейчас происходит все в ручном режиме”, она ответила: “Может, все так плохо, потому что все происходит в ручном режиме? Когда президент не министр, но в ручном режиме хочет все контролировать – это хуже чем пандемия”.

“О содержании “более 20 самолетов” почему-то никто не знает: какие средства, именно, у кого и в каком количестве куплено, куда распределены? Если президента так легко обмануть, если он никак не может узнать что-то подробнее чем “20 самолетов”, если он постоянно путает причины со следствиями и наоборот, то “какой это нафиг” президент?”, – резюмировала Супрун.