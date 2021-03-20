В субботу, 20 марта, в день рождения заключенного одесского активиста Сергея Стерненко его сторонники устроили акцию протеста под стенами Офиса президента.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, сторонники одесского активиста скандируют “Стерненко”, “Аваков черт”, “Венедиктова чума”, “Свободу Стерненко”. Протестующие принесли плакаты и баннеры.

На здании Офиса президента оставили надписи краской “A.C.A.B.”, “Волю” и “ЛОХ”.

Участники акции жгли файеры и забрасывали ими здание ОП. В частности, несколько файеров попал на крышу здания.

По данным нашего корреспондента, полиция реагировала довольно спокойно. Однако Telegram-канал сторонников Стерненко “САМОЗАХИСТ” сообщил о столкновениях с полицией.

Похоже, Офис президента заранее готовился к визиту сторонников Стерненко. Файеры, которыми протестующие пытаются попасть в окна ОП, оперативно ликвидируют работники Банковой с помощью огнетушителей. Корреспондент #Букв видел несколько таких “борцов” с файерами.

Протестующие требуют:

освободить осужденного Сергея Стерненко;

освободить Андрея Антоненко и других политзаключенных;

наложить санкции СНБО на Андрея Портнова, замглавы АП Януковича, который, по их данным, через заместителей руководителя Офиса Президента Олега Татарова и Андрея Смирнова руководит судебной системой в Украине;

отправить в отставку генпрокурора Ирину Венедиктову;

отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова.

Заключение Стерненко

Как известно, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко в рамках дела по обвинению в похищении человека. Детальнее об это деле — по ссылке.

Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества. Такой же приговор получил другой фигурант дела — Руслан Демчук.

Активиста поместили в СИЗО Одессы. Однако его адвокаты просили перевести Стерненко из одесского СИЗО в Киев (мотивируя это тем, что пребывание в СИЗО Одессы “несет реальную угрозу жизни и здоровью” активиста). Впоследствии стало известно, что Стерненко решили перевести в отдельную камеру одесского СИЗО.

Находясь в СИЗО, Стерненко написал письмо всем, кто его поддерживает. Он призвал не молчать и освобождать тех, кого несправедливо осудили.