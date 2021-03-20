Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, сторонники одесского активиста скандируют “Стерненко”, “Аваков черт”, “Венедиктова чума”, “Свободу Стерненко”. Протестующие принесли плакаты и баннеры.
На здании Офиса президента оставили надписи краской “A.C.A.B.”, “Волю” и “ЛОХ”.
Участники акции жгли файеры и забрасывали ими здание ОП. В частности, несколько файеров попал на крышу здания.
По данным нашего корреспондента, полиция реагировала довольно спокойно. Однако Telegram-канал сторонников Стерненко “САМОЗАХИСТ” сообщил о столкновениях с полицией.
Похоже, Офис президента заранее готовился к визиту сторонников Стерненко. Файеры, которыми протестующие пытаются попасть в окна ОП, оперативно ликвидируют работники Банковой с помощью огнетушителей. Корреспондент #Букв видел несколько таких “борцов” с файерами.
Протестующие требуют:
- освободить осужденного Сергея Стерненко;
- освободить Андрея Антоненко и других политзаключенных;
- наложить санкции СНБО на Андрея Портнова, замглавы АП Януковича, который, по их данным, через заместителей руководителя Офиса Президента Олега Татарова и Андрея Смирнова руководит судебной системой в Украине;
- отправить в отставку генпрокурора Ирину Венедиктову;
- отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова.
Заключение Стерненко
Как известно, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко в рамках дела по обвинению в похищении человека. Детальнее об это деле — по ссылке.
Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества. Такой же приговор получил другой фигурант дела — Руслан Демчук.
Активиста поместили в СИЗО Одессы. Однако его адвокаты просили перевести Стерненко из одесского СИЗО в Киев (мотивируя это тем, что пребывание в СИЗО Одессы “несет реальную угрозу жизни и здоровью” активиста). Впоследствии стало известно, что Стерненко решили перевести в отдельную камеру одесского СИЗО.
Находясь в СИЗО, Стерненко написал письмо всем, кто его поддерживает. Он призвал не молчать и освобождать тех, кого несправедливо осудили.
- 23 февраля на улице Банковой возле Офиса президента состоялась крупная акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого посадили на 7 лет и 3 месяца. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В результате были задержаны 24 человека. Несколько десятков полицейских пострадали в результате столкновений.
- 27 февраля участники протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко пришли к Офису генерального прокурора в Киеве. Кроме того, акция состоялась у Офиса президента.
- Акции в поддержку активиста прошли также 8 и 9 марта.