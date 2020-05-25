Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, после реконструкции улицы, которая запланирована на следующий год, на ней высадят каштаны, а можжевельник пересадят в парки и скверы.

“На днях вдоль части Крещатика высадили можжевельник – там, где в данный момент не было деревьев. Подчеркну: такое решение – временное. В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году высаживать крупномерные деревья не имело смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города. Мы учитываем предыдущий опыт. Потому что во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную часть улицы. И каштаны оказались вплотную к дороге”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что на Крещатике большой трафик и высокая загазованность воздуха. При этом смесь, которой посыпают дороги зимой, негативно влияет на деревья, которые “слабеют и болеют”.

В связи с этим во время реконструкции планируется расширить бульварную зеленую зону, обустроить стационарную систему полива, а лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов.

Кличко также призвал “не делать из можжевельника слона”.

“То есть мы создадим условия, чтобы в каждой лунке – а их от Бессарабской до Европейской площади 249 – росли, а не чахли деревья. Конечно, каштаны – символ Киева. Они растут в парках и скверах, на городских бульварах и улицах. Будут расти каштаны и на Крещатике! Будем искать выносливые сорта. Каштаны будут! Поэтому прошу не делать из можжевельника слона. Можжевельником тоже не надо пренебрегать, но его с Крещатика в следующем году пересадят. А вот каштаны пересаживать не рекомендуется. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице”, – отметил Кличко.

(На видео – с 11:00)