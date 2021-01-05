Политика нынешней украинской власти привела к тому, что партия "Оппозиционная платформа – За життя" усиливает свои позиции. Именно поэтому демократические, проевропейские силы должны объединиться, чтобы не допустить реванша.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу “Прямой” заявил пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко. Заявление цитирует пресс-служба “ЕС”.

Он отметил, что по итогам местных выборов “Евросолидарность” стала единственной общенациональной проукраинской оппозиционной силой.

“Нет другой политической силы, которая представлена во всех без исключения областных советах и городских советах областных центров – только “Европейская Солидарность”. И это оценка, которую поставил нам избиратель. И я хочу поблагодарить очень ответственных избирателей, потому что они разрушили сценарий, что это лишь “политическая сила Западной Украины”. Это очень опасно для Украины. Но украинский избиратель полностью разрушил этот фейковый сценарий из Офиса президента”, – заявил Порошенко.

Политик напомнил, что, согласно данным социологических опросов, пока три политические силы имеют около 20% поддержки: это “ЕС”, “Слуга народа” и ОПЗЖ.

Порошенко уточнил, что, согласно ряду исследований, “слуги” уже потеряли лидерство.

“Я не счастлив от этого. В отдельных социологических исследованиях у нас выдвинулась вперед ОПЗЖ. И это тактика Зеленского, который борется только с Порошенко. Мы видим по голосованиям – и по министрам, и по отдельным статьям бюджета – уже формируется такая коалиция, состоящая из ОПЗЖ, “Слуги народа” и из “Батькивщины”, к сожалению, и из групп “За майбутне” и “Довира”… Зеленский своим бездействием проталкивает на позицию премьера Медведчука, и 100%, что мы точно этого не допустим”, – подчеркнул Порошенко.

В связи с этим он призвал демократические силы объединиться.

“Время собирать камни. Мы обращаемся ко всем демократическим силам о необходимости немедленного процесса объединения перед этими вызовами, которые стоят перед нашим государством. Я убежден, что это вполне возможно. Мы открыты для любых переговоров, к компромиссам, которые способны будут объединить демократические силы и защитить Украину от того реванша, куда тянут ОПЗЖ и “слуги народа”, – призвал Порошенко.