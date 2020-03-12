Президент США Дональд Трамп объяснил свое недавнее решение о прекращении транспортного сообщения с Европой в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает американский телеканал NBCnews.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия с территории Европы сроком на 30 дней в связи с пандемией коронавируса.

Выступая перед журналистами в четверг, 12 марта, Трамп объяснил свое решение ограничить поездки из Европы (за исключением Великобритании и Ирландии), не согласовывая это с лидерами европейских стран тем, что нужно быть “действовать быстро”.

“Мы очень хорошо ладим с европейскими лидерами, но нам пришлось принять решение, и я не хотел тратить время. Отдельные звонки занимают много времени, но мы звонили и разговаривали с некоторыми из них до этого, но мы должны были двигаться быстро”, — сказал он.

Также американский лидер отметил, что европейски лидера тоже не обращаются к нему, когда поднимают налоги для США.

“Я думаю, что это, вероятно, одно и то же”, — заявил он.