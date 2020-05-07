Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал мужчинам воздержаться от любовных связей с "чужими женщинами" на время эпидемии коронавируса.

Об этом он сказал в эфире репортажа телеканала “Беларусь 1” во время посещения испытательного полигона НАН.

“Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, к другой женщине, и так далее. Ну потерпи месяц! Если ты где-то терся там в семье, останься в семье. Выйди на улицу, на велосипеде катайся. Продышись хорошенько, чтобы легкие заработали”, — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко добавил, что надо жить в том режиме, как и до эпидемии коронавируса.

“Надо жить той жизнью, который мы жили… Предостерегаясь. Не лезть на рожон. Береженого бог бережет”, — уточнил президент Беларуси.

“И если вы все время сидите дома, опустив руки, сопли свисают, кашляете, не кашляете, легкие не работают, нагрузки нет, ну как вы будете здоровым человеком”, — добавил Лукашенко.