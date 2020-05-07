Об этом он сказал в эфире репортажа телеканала “Беларусь 1” во время посещения испытательного полигона НАН.
“Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, к другой женщине, и так далее. Ну потерпи месяц! Если ты где-то терся там в семье, останься в семье. Выйди на улицу, на велосипеде катайся. Продышись хорошенько, чтобы легкие заработали”, — сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко добавил, что надо жить в том режиме, как и до эпидемии коронавируса.
“Надо жить той жизнью, который мы жили… Предостерегаясь. Не лезть на рожон. Береженого бог бережет”, — уточнил президент Беларуси.
“И если вы все время сидите дома, опустив руки, сопли свисают, кашляете, не кашляете, легкие не работают, нагрузки нет, ну как вы будете здоровым человеком”, — добавил Лукашенко.
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