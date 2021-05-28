Нещодавно генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала став новим власником "Української правди". Проте не лише це видання охоплено його медійними активами.

#Букви в ексклюзивному матеріалі розповіли, якими ще виданнями наразі володіє Фіала, вибудовуючи щось на кшталт власної медіаімперії.

Як відомо, Dragon Capital та Томаша Фіалу найчастіше асоціюють з інвестиційним, брокерським бізнесом та управлінням активами.

Однак, Фіала володіє значними медійними активами.

Так, інвестиційній компанії Dragon Capital належить “НВ” (раніше “Новое время”), яке охоплює онлайн-видання, друкований журнал та радіо.

З останнім пов’язаний цікавий факт: “Радіо НВ” розпочало мовлення у березні 2018 року на основі ТРК “Радіо-Ера”. Зміна власника відбулася у 2017 році.

До того номінальним власником і телеканалу “Ера”, і радіостанції “Ера-FM” був Антон Симоненко, проте ЗМІ називали реальним власником ексрегіонала Андрія Деркача (згадки про це можна знайти тут і тут). Останній голосував за так звані “диктаторські закони 16-го січня” і навесні 2020 року потрапив до санкційного списку США через втручання у вибори президента цієї країни.

Чутки про те, що Деркач володіє “Ерою” не в останню чергу були пов’язані з тим, що він скаржився на тиск стосовно “Ера-медіа”.

Загалом, на холдинг “НВ” (який юридично є ТОВ “Видавничий Дім “Медіа-ДК”, як зазначено на їхньому сайті) Томаш Фіала витратив понад 10 мільйонів доларів станом на 2019 рік (за його ж словами).

На купівлі “НВ” Фіала не зупинився: наступним кроком стало придбання у січні 2021 року видань “Мінфін” і Finance.ua.

У Dragon Capital пояснювали придбання компанії-власника зазначених двох видань “очікуванням зростання попиту на фінансові продукти”.

Попри те, що видання “Мінфін” і Finance.ua є спеціалізованими, їх сумарну аудиторію на момент придбання Фіалою оцінювали у 8 мільйонів відвідувачів щомісяця.

Варто зазначити, що темпи розширення впливу Фіали у медіасфері суттєво прискорилися саме у 2021 році: адже вже через 4 місяці після придбання “Мінфіну” і Finance.ua він придбав “Українську правду” (а точніше ТОВ-власника знака для товарів і послуг “УП”).

Згідно з даними сервісу Youcontol, наразі кіпрська “Драгон Капітал Інвестментс Лімітед” є 100% власником ТОВ “УП Медіа” (раніше відомого як ТОВ “Сакура парк”). Водночас Томаша Фіалу зазначено як кінцевого бенефіціарного власника “УП Медіа”.

Саме це товариство з обмеженою відповідальністю юридично володіє знаком “Українська правда”.

Dragon Capital Фіали отримала у власність 100% корпоративних прав “на видання та всі його активи”. Відповідна угода була укладена з редактором-засновником “Української правди” Оленою Притулою.

Як зазначає “Детектор медіа” з посиланням на компанію “Kantar Україна” (займається маркетинговими дослідженнями), станом на квітень “Українська правда” посідала 12-те місце в рейтингу всіх сайтів в Україні (із часткою охоплення аудиторії у 27,8%).

За даними “Детектор медіа”, сумарна аудиторія “НВ” і “УП” “перевищує показники інших онлайн-ресурсів і більшості телеканалів”.

“Сумарно місячний обсяг трафіку новинних ресурсів Dragon Capital разом з “УП” – від 56,85 до 75,5 млн заходів (дані SimilarWeb і Google Analytics різняться)”, – уточнили в “Детектор медіа”.