В День памяти Героев Небесной сотни президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой почтил в Киеве погибших участников Революции Достоинства.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

“Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины!” – подчеркнул Зеленский.

Президентская чета также сделала первый удар в Колокол Достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему Герою Небесной сотни.