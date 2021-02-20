Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.
“Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины!” – подчеркнул Зеленский.
Президентская чета также сделала первый удар в Колокол Достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему Герою Небесной сотни.
- Сегодня, 20 февраля, в Украине чтят память Героев Небесной сотни.