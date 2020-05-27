Об этом пишет британская телерадиокомпания BBC.

Копов уволили после того, как в соцсети попало видео задержания мужчины. На кадрах видно, что при задержании один из полицейских применяет удушающий прием, наступая коленом на шею потерпевшего. Сам же задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорит белому офицеру: “Я не могу дышать!”

Полиция Миннесоты заявила, что Флойд, работавший в сфере обеспечения безопасности в ресторане, скончался после во время “взаимодействия с полицией”.

Теперь расследованием инцидента займется ФБР.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что увольнение сотрудников – это “правильное решение”, а само происшествие назвал “полным и совершеннейшим безобразием”. “То, что я увидел, мне кажется правдоподобным, и это было неправильно по всем статьям. Быть чернокожим в Америке не должно означать смертный приговор”, – ранее заявил Фрей.

Трагедия в Миннеаполисе

В полицию поступило сообщение о том, что покупатель пытался расплатиться в магазине поддельной купюрой в 20 долларов.

По прибытии полицейские увидели мужчину, который “сидит на крыше синей машины и, вероятно, находится под воздействием наркотиков или алкоголя”.

Полиция заявила, что во время задержания оружие не использовалось, и что видеозапись с нагрудной камеры полицейского передана в Бюро уголовного задержания штата Миннесота (BCA), которое расследует это дело.

Во вторник вечером возле здания полиции в Миннеаполисе люди вышли на акцию протеста, а правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Досталось журналисту газеты Star Tribune – в него попала резиновая пуля.

Корреспондент местного телевидения сообщил, что демонстранты разбили стекло в полицейском участке и краской разрисовывали полицейские патрульные машины.

Инцидент перекликается с трагедией, которая произошла в Нью-Йорке в 2014 году с чернокожим Эриком Гарнером. К нему применили удушающий захват, и он тоже многократно повторял, что не может дышать.

Фраза “я не могу дышать” стала лозунгом активистов, которые протестуют против полицейского беспредела по отношению к небелому населению США.

Гарнер не был вооружен и 11 раз повторил фразу “не могу дышать” после того, как полиция задержала его по подозрению в незаконном сбыте сигарет. Позже судмедэксперт подтвердил, что смерть мужчины наступила в результате удушья. По этому делу не было предъявлено никаких обвинений.

А еще всеобщее внимание привлек инцидент в Мэриленде, когда офицер застрелил человека прямо в патрульной машине.