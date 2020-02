Об этом сообщает британское агентство ВВС.

72-летний музыкант потерял голос посреди своего выступления на стадионе Mount Smart в Окленде в воскресенье, 16 февраля, в рамках своего прощального тура.

“Я только что полностью потерял голос. Я не могу петь. Я должен идти. Простите”, – заявил он, обращаясь к публике.

При этом певец был заметно расстроен и покидал сцену со слезами.

Зрители подарили Элтону Джону бурные овации, когда он сходил со сцены при помощи помощников.

Стоит отметить, что всему виной стала атипичная пневмония – диагноз, который певцу поставили незадолго до шоу. Об этом музыкант сразу предупредил собравшихся, но решил не отменять концерт.

В середине шоу, перед исполнением хита Daniel, Элтону Джону стало плохо, и он прервал выступление.

“I’m so sorry’

And he was gone.#EltonJohn #EltonFarewellTour pic.twitter.com/lHPoLJrT4N

— Tim McCready 🇳🇿 (@Tim_McCready) February 16, 2020