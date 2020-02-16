Всемирно известный британский певец, пианист и композитор сэр Элтон Джон вынужден был прервать концерт в Новой Зеландии, так как не смог петь.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

72-летний музыкант потерял голос посреди своего выступления на стадионе Mount Smart в Окленде в воскресенье, 16 февраля, в рамках своего прощального тура.

“Я только что полностью потерял голос. Я не могу петь. Я должен идти. Простите”, – заявил он, обращаясь к публике.

При этом певец был заметно расстроен и покидал сцену со слезами.

Зрители подарили Элтону Джону бурные овации, когда он сходил со сцены при помощи помощников.

Стоит отметить, что всему виной стала атипичная пневмония – диагноз, который певцу поставили незадолго до шоу. Об этом музыкант сразу предупредил собравшихся, но решил не отменять концерт.

В середине шоу, перед исполнением хита Daniel, Элтону Джону стало плохо, и он прервал выступление.

Впоследствии певец еще раз попросил прощения у своих поклонников. На своей странице в Instagram он обнародовал заявление следующего содержания:

“Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на мой концерт в Окленде. За несколько часов до него мне диагностировали пневмонию, но я был твердо намерен устроить для вас лучшее представление, на которое был способен. Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос просто не пропал. Я очень разочарован, расстроен и прошу у вас прощения”.

Стоит отметить, что в 2018 году сэр Элтон Джон объявил о намерении завершить гастрольную деятельность и начал последний в своей карьере мировой концертный тур под названием “Farewell yellow brick road” (“Прощай, дорога, вымощенная желтым кирпичом”). В его рамках было запланировано почти 300 концертов.

Пока не известно, позволит ли болезнь певца продолжить тур. Элтон Джон планировал дать в Окленде еще два концерта – во вторник, 18 февраля, и в четверг, 20 февраля.