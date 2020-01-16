Замглавы Офиса Президента Юлия Ковалив заявила, что не принимала участия во встрече с Премьер-министром, фрагменты записи которой накануне попали в Сеть.

Соответствующий пост Ковалив опубликовала в Facebook.

Как сообщалось ранее, в среду, 15 января, в Сети появилась аудиозапись, на которой люди с голосами похожими на Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и заместителей главы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову и Дмитрия Сологуба, что будут говорить Президенту Владимиру Зеленскому на совещании по экономической политике.

В описании ролика с названием “Как обмануть президента. Часть 1” было указано, что во встрече также принимала участие замглавы Офиса Президента Юлия Ковалив, однако в этом фрагменте аудиозаписи голос, принадлижащий, как предполагается, ей, не звучит.

Женщина, чей голос авторы ролика приписывают Ковалив, говорит лишь несколько секунд в продолжении записи.

На видео — 4:17

Сама Ковалив отрицает свое участие в этой встрече, а также отмечает, что голос на записи не принадлежит ей.

“На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили”, — заявила Ковалив.

Напомним, на опубликованных записях якобы Гончарук называет себя “профаном в экономике”, а Главу государства — человеком с “очень примитивным, в смысле простым, пониманием экономических процессов”. Также якобы Премьер-министр заявляет, что его команда “ухандохала экономику”, а плана для решения ситуации нет.