Соответствующий пост Ковалив опубликовала в Facebook.
Как сообщалось ранее, в среду, 15 января, в Сети появилась аудиозапись, на которой люди с голосами похожими на Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и заместителей главы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову и Дмитрия Сологуба, что будут говорить Президенту Владимиру Зеленскому на совещании по экономической политике.
В описании ролика с названием “Как обмануть президента. Часть 1” было указано, что во встрече также принимала участие замглавы Офиса Президента Юлия Ковалив, однако в этом фрагменте аудиозаписи голос, принадлижащий, как предполагается, ей, не звучит.
Женщина, чей голос авторы ролика приписывают Ковалив, говорит лишь несколько секунд в продолжении записи.
Сама Ковалив отрицает свое участие в этой встрече, а также отмечает, что голос на записи не принадлежит ей.
“На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили”, — заявила Ковалив.
Напомним, на опубликованных записях якобы Гончарук называет себя “профаном в экономике”, а Главу государства — человеком с “очень примитивным, в смысле простым, пониманием экономических процессов”. Также якобы Премьер-министр заявляет, что его команда “ухандохала экономику”, а плана для решения ситуации нет.
- После публикации скандальных аудиозаписей с возможным участием Премьер-министра Алексея Гончарука во фракции “Слуги народа” сообщили, что готовы поддержать его заявление об отставке, если он напишет его.
- У Гончарука информацию о подаче им заявления об отставке опровергли.