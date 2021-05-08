Найбільш популярними в Україні є такі релігійні свята, як Великдень та Різдво.

Про це йдеться в результатах оприлюдненого 8 травня опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, соціологи запитували в респондентів, які свята для них є “найбільш важливими чи улюбленими”.

Опитування проводилося двічі: в лютому та в квітні. Як пояснюють соціологи, чим ближче до певного свята – тим частіше його згадують респонденти. Тому для вивчення динаміки опитування про свята зазвичай проводяться у лютому.

Проте оскільки результати лютого-2021 відрізнялися від минулорічних, було вирішено повторити опитування в квітні для співставлення даних.

Під час опитування з’ясувалося, що найбільш популярними в Україні є релігійні свята – Різдво Христове та Великдень (66% та 65% відповідно в лютому).

У квітні-2021 найбільш популярними також були Великдень та Різдво Христове (72% та 63% відповідно).

На третьому місці – Новий рік (його обрали 58% респондентів у лютому та 55% у квітні).

Міжнародний жіночий день (8 березня) назвали улюбленим святом 33% опитаних у лютому та 34% у квітні.

День Незалежності України обрали як найулюбленіше свято 31% опитаних у лютому та 37% у квітні.

А День захисника України обрали 21% респондентів у лютому та 29% у квітні.

А найменш популярним серед українців є День праці (його обрали 9% респондентів у лютому та 12% у квітні).

Що стосується Дня перемоги над нацизмом (9 травня), то у лютому його обрали 18% опитаних, а в квітні – 30%.

Як зазначають соціологи, дослідження показало, “що загалом українці ставляться до свят з любов’ю та повагою; лише 2% опитаних не ставляться до яких-небудь офіційних свят як до важливих або улюблених”.

За даними соціологів, за останні 10 років ієрархія свят радикально не змінилася.

“Три найбільш улюблених свята українців – Різдво, Великдень і Новий рік (70-80%), потім йдуть Міжнародний жіночий день і День перемоги (30-40%). Покращилося ставлення до Дня незалежності України (з 15% до 31% у лютому). Потім Трійця і День захисника України (20-30%), щодо Дня захисника України є невелика позитивна динаміка. Найменш улюблені свята – День праці і День конституції (9-12%). Щодо ставлення до Дня Перемоги є певне зниження, 10 років тому це було улюбленим святом для 50% українців”, – сказано в результатах дослідження.

Всеукраїнське опитування КМІС проводилося впродовж 5-7 лютого та 16-22 квітня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано у лютому 2005 респондентів і у квітні 2003 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.