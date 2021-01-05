Среди праздников новогоднего цикла самым любимым для украинцев является Рождество. На втором месте со значительным отрывом – Новый год.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2 – 4 января 2021 года.

Так, 56% респондентов отметили, что самым любимым среди новогодних праздников для них является Рождество.

Еще 28% сообщили, что это Новый год.

Для 6% опрошенных самым любимым праздником является День Святого Николая, а для 3% – Старый Новый год.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-4 января 2021 года.