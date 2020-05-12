Соответствуюpий пост Сибига опубликовал в Twitter.

Ко Дню Победы в Аланье (курортный город, расположенный на юге от Анталии) при поддержке муниципалитета прошла акция. По городу проехал автобус со сценической площадкой, на которой музыканты в  военной форме исполняли советские песни, в том числе — “Катюшу”.

Посол Сибига назвал эту акцию провокационной и заявил, что она является показателем неуважения к украинцам.

“Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье  были введены в заблуждение. Поддержка провокационных действий со стороны муниципалитета Аланьи является показателем неуважения к чувствам миллионов украинцев”, — написал он.

Посол обратился к местным властям с вопросом: “Действительно красивому городу Аланья украинские туристы больше не нужны?”.

Также Сибига отметил, что участники акции “нарушают правила карантина, подвергая опасности окружающих”.

  • Осенью президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял российскую делегацию, в которую впервые после аннексии Крыма вошли “депутаты” полуострова.
  • Министерство иностранных дел Украины направило Турции ноту протеста в связи с официальным приемом в Стамбуле российской делегации, в составе которой присутствовали крымские “депутаты”.