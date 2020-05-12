Посол Украины в Турции Андрей Сибига обвинил властей Аланьи в поддержке провокационных действий в связи с проведением в городе акции ко Дню Победы.

Соответствуюpий пост Сибига опубликовал в Twitter.

Ко Дню Победы в Аланье (курортный город, расположенный на юге от Анталии) при поддержке муниципалитета прошла акция. По городу проехал автобус со сценической площадкой, на которой музыканты в военной форме исполняли советские песни, в том числе — “Катюшу”.

Посол Сибига назвал эту акцию провокационной и заявил, что она является показателем неуважения к украинцам.

“Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Поддержка провокационных действий со стороны муниципалитета Аланьи является показателем неуважения к чувствам миллионов украинцев”, — написал он.

Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da 🇺🇦Ukraynalı turist artık istenmiyor mu? pic.twitter.com/WgOZNY9iEE — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2020

Посол обратился к местным властям с вопросом: “Действительно красивому городу Аланья украинские туристы больше не нужны?”.

Также Сибига отметил, что участники акции “нарушают правила карантина, подвергая опасности окружающих”.