Соответствуюpий пост Сибига опубликовал в Twitter.
Ко Дню Победы в Аланье (курортный город, расположенный на юге от Анталии) при поддержке муниципалитета прошла акция. По городу проехал автобус со сценической площадкой, на которой музыканты в военной форме исполняли советские песни, в том числе — “Катюшу”.
Посол Сибига назвал эту акцию провокационной и заявил, что она является показателем неуважения к украинцам.
“Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Поддержка провокационных действий со стороны муниципалитета Аланьи является показателем неуважения к чувствам миллионов украинцев”, — написал он.
Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da 🇺🇦Ukraynalı turist artık istenmiyor mu? pic.twitter.com/WgOZNY9iEE
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2020
Посол обратился к местным властям с вопросом: “Действительно красивому городу Аланья украинские туристы больше не нужны?”.
Также Сибига отметил, что участники акции “нарушают правила карантина, подвергая опасности окружающих”.
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