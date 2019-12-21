Законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине стал объектом борьбы из-за перераспределения сфер заработка.

Об этом идет речь в статье #Букв “Ваши ставки, господа: как Аваков и Зеленский поссорились из-за игорного бизнеса”.

Президент Владимир Зеленский в начале своей каденции заявил, что до 1 декабря намерен легализовать игорный бизнес, делая это поэтапно.

Но по факту писать законопроект оказалось не так и просто по причине большого количества заинтересованных лиц.

Когда Парламент провалил законопроект, Президента это здорово разозлило.

“Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай … те “, – написал гневный пост Президент.

По словам инсайдеров, Зеленский звонил министру внутренних дел Авакову с требованием провести рейд по всем игорным заведениям. Тот провел, по всем, которые “не крышует МВД”. Со стороны СБУ также были рейды – по заведениям, куда не пришли представители правоохранителей.

“В некоторых заведениях обыски продолжались по 5 часов. Некоторым правоохранители предлагали пойти на мировую. Мы отказались. В результате днем я узнал, что тех, кто согласился пойти на мировую, потом взяли за дачу взятки”, – рассказывает один из юристов, которому в минувшую ночь пришлось защищать интересы игорного бизнеса.

И этом интриги не закончились. Утром Кабмин издал распоряжение, которым запретил распространение игорного бизнеса под видом лотерей.

“Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам на распространение государственных мгновенных лотерей”, – отметил премьер Алексей Гончарук.

В статье говорится, что эта ситуация свидетельствует о том, что между Президентом и министром “вновь пробежала черная кошка”.

“Но во что это выльется в дальнейшем – отставку или новое перемирие – поймем позже. Как может выглядеть тайная сила Авакова, президент увидел во вторник под Радой на протестах по земле”, – отмечается в материале.

Главным недостатков поданного законопроекта в статье называют тот факт, что он не решает социальный вопрос – игорную зависимость.

“Это законопроект не об интересах людей, а о перераспределении сфер заработка, отсюда и такая борьба”, – резюмирует автор.