Глава Офиса Генерального прокурора Ирина Венедиктова не пришла на заседание временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистов, так как ей не обеспечили безопасность.

Об этом заявила народный депутат от фракции партии “Голос” Соломия Бобровская.

“Мы видим, что новый Офис Генпрокурора избегает публичности по делам активистов. Это парадоксально, потому что активисты публичности не избегают – и именно поэтому часто страдают из-за этого. Запугивание, избиения, убийства активистов происходят еженедельно. Лишь час назад здесь неподалеку, под стенами Кабмина, полиция препятствовала деятельности журналиста и активиста Богдана Кутепова и сломала ему технику. Каких еще знаков не хватает, что у нас разворачивается полицейское государство?” – отметила нардеп.

По ее словам, Венедиктова не пришла на заседание комиссии, потому что ей не могут обеспечить безопасность.

“Завтра наша ВСК соберется еще раз в стенах Рады в 17 часов и мы ждем Генпрокурора и главу Службы безопасности. А также руководителей группы прокуроров по делам Екатерины Гандзюк и Сергея Стерненко. Мы впервые применим инструмент сбора показаний у должностных лиц”, – отметила Соломия Бобровская.

Кроме того, комиссия направляет письмо Президенту Владимиру Зеленскому о необходимости встречи с ним.

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возмущена тем фактом, что под ее домом правозащитники устроили акцию протеста, обвиняя ее в “сливе” дела Екатерины Гандзюк.

Она сказала, что уже начался процесс ознакомления с материалами следствия.

Напомним, в декабре 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Гандзюк. Впоследствии подозрения объявили трем лицам.

Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение 11 февраля 2019 года. Также подозрение было объявлено Игорю Павловскому — помощнику депутата от БПП Николая Паламарчука. В мае 2019 года суд отпустил его из СИЗО.

4 февраля 2019 года стало известно, что правоохранительные органы Украины заочно сообщили о подозрении Алексею Левину — помощнику депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе областного совета Владиславу Мангеру. Отмечалось, что Левин выехал за границу, его объявили в международный розыск. Он был задержан на территории Болгарии в январе 2020 года и впоследствии арестован на 40 суток. 22 февраля суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать Левина в Украину. 16 марта он был экстрадирован.