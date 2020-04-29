Об этом заявила народный депутат от фракции партии “Голос” Соломия Бобровская.
“Мы видим, что новый Офис Генпрокурора избегает публичности по делам активистов. Это парадоксально, потому что активисты публичности не избегают – и именно поэтому часто страдают из-за этого. Запугивание, избиения, убийства активистов происходят еженедельно. Лишь час назад здесь неподалеку, под стенами Кабмина, полиция препятствовала деятельности журналиста и активиста Богдана Кутепова и сломала ему технику. Каких еще знаков не хватает, что у нас разворачивается полицейское государство?” – отметила нардеп.
По ее словам, Венедиктова не пришла на заседание комиссии, потому что ей не могут обеспечить безопасность.
“Завтра наша ВСК соберется еще раз в стенах Рады в 17 часов и мы ждем Генпрокурора и главу Службы безопасности. А также руководителей группы прокуроров по делам Екатерины Гандзюк и Сергея Стерненко. Мы впервые применим инструмент сбора показаний у должностных лиц”, – отметила Соломия Бобровская.
Кроме того, комиссия направляет письмо Президенту Владимиру Зеленскому о необходимости встречи с ним.
Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возмущена тем фактом, что под ее домом правозащитники устроили акцию протеста, обвиняя ее в “сливе” дела Екатерины Гандзюк.
Она сказала, что уже начался процесс ознакомления с материалами следствия.
Напомним, в декабре 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Гандзюк. Впоследствии подозрения объявили трем лицам.
Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение 11 февраля 2019 года. Также подозрение было объявлено Игорю Павловскому — помощнику депутата от БПП Николая Паламарчука. В мае 2019 года суд отпустил его из СИЗО.
4 февраля 2019 года стало известно, что правоохранительные органы Украины заочно сообщили о подозрении Алексею Левину — помощнику депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе областного совета Владиславу Мангеру. Отмечалось, что Левин выехал за границу, его объявили в международный розыск. Он был задержан на территории Болгарии в январе 2020 года и впоследствии арестован на 40 суток. 22 февраля суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать Левина в Украину. 16 марта он был экстрадирован.
- 29 марта активисты движения “Кто заказал Катю Гандзюк?” заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова оказывает давление на отца погибшей херсонской чиновницы.
- Экс-заместитель главы Офиса Генпрокурора Виктор Трепак заявил, что сомневается в том, что после его отставки в деле об убийстве херсонской чиновницы и активистки Катерины Гандзюк возможен прорыв.